Riecco Prigozhin: "Ci aspettano nuove vittorie". Medvedev: "L'apocalisse nucleare? Probabile"

Oggi Putin incontra virtualmente Xi e Modi per il vertice SCO

Il presidente russo, Vladimir Putin, apparirà oggi al primo summit multilaterale, dopo l'ammutinamento, poi rientrato, dei mercenari della Wagner.

Putin, e il presidente cinese, Xi Jinping, saranno tra i protagonisti del vertice in formato virtuale della Shanghai Cooperation Organization (Sco) la sigla per la cooperazione nell'economia e nella sicurezza in Asia, che vede Cina e Russia tra i Paesi fondatori, e l'altro gigante asiatico, l'India - che fa parte del gruppo dal 2017 - Paese ospitante l'edizione del vertice di quest'anno.

La presenza di Putin al summit in video-conferenza - decisione comunicata a maggio scorso da Delhi - è stata confermata ieri dal Cremlino, mentre la settimana scorsa il ministero degli Esteri cinese aveva confermato la partecipazione di Xi. I riflettori saranno puntati soprattutto sul leader russo, definito "debole" nelle scorse ore dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Cnn. Putin dovrà rassicurare i partner della sigla - nessuno dei quali ha condannato la Russia per l'aggressione all'Ucraina - della sua presa sul potere a Mosca. Il summit è una delle poche occasioni, per il leader del Cremlino, di proiettare un'immagine di forza a una platea composta in gran parte da Paesi dell'Asia centrale, dove l'influenza russa rimane forte, per quanto percepita in declino rispetto al ruolo crescente della Cina, che a maggio scorso ha ospitato a Xi'an, antica capitale imperiale, il primo summit con i cinque Paesi dell'area. Oltre a Cina, Russia e India, al vertice di Delhi parteciperanno anche Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Pakistan (anch'esso membro dal 2017) e l'Iran, di cui l'anno scorso e' stato approvato l'ingresso nel gruppo, mentre in attesa di entrare a pieno titolo c'è la Bielorussia.



Spesso vista come una sorta di anti-Nato, la Sco, formatasi con questo nome nel 2001, vede un ruolo di primo piano di Cina e Russia, che puntano a fare della sigla una piattaforma alternativa all'Occidente. Nonostante l'India non abbia spiegato il motivo di tenere il summit in modalità on line, la scelta del vertice virtuale evita al primo ministro indiano, Narendra Modi, l'imbarazzo di ospitare i leader di Cina e Russia, a meno di due settimane da quando è stato ricevuto con tutti gli onori alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L'India vuole mantenere legami solidi sia con l'Oriente che con l'Occidente, una necessità soprattutto quest'anno, in cui, oltre al summit di oggi, ospiterà anche il vertice del G20 a settembre.