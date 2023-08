Bombardamenti incrociati su Zaporizhzhia, diversi morti. Nuove armi occidentali a Kiev

Zedlensky: "Non ho dubbi, avremo gli F-16"

L'Ucraina ha bisogno di un numero ancora maggiore di difese aeree e di moderni jet da combattimento per proteggere i civili dai missili degli occupanti russi, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso serale.

"Lavoriamo quotidianamente, settimanalmente, per garantire che i nostri difensori del cielo abbiano più sistemi di difesa aerea e missili per loro. Domani continuerò questo lavoro, farò del mio meglio per dare maggiore protezione al cielo", ha affermato Zelensky, spiegando che "sono necessari molti più sistemi di difesa aerea per tutto il nostro territorio di quanti ne abbiamo attualmente. Passo dopo passo, stiamo trasformando questo 'molto di più' in capacità concrete della nostra Aeronautica, dei nostri cannonieri antiaerei, delle nostre brigate di fuoco mobili". "Non ho dubbi che avremo degli F-16 in cielo", ha concluso Zelensky.