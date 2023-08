Prigozhin è ufficialmente morto

Baza: Un altro vice e 4 Wagner tra i passeggeri del jet di Prigozhin



Oltre a Yevgeny Prigozhin e al suo braccio destro, il comandante Dmitry Utkin, sull'aereo era presente anche un altro vice del gruppo Wagner, Valery Chekalov, ex uomo d'affari, associato alle strutture commerciali di Prigozhin e presunto responsabile del servizio di sicurezza della milizia. Lo riporta il canale Telegram Baza. Tra i passeggeri, sono stati segnalati anche altri membri del gruppo Wagner: Yevgeny Makaryan, Alexander Totmin, che avrebbe combattuto in Sudan, Serghei Propustin, lanciatore di granate, e Nikolai Matuseyev, sul quale non e' stato possibile trovare informazioni.