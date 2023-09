Maxi operazione al Parco Verde a Caivano con oltre 400 agenti. Perquisizioni in corso

Piantedosi: riaffermare sicurezza e legalità, no a zone franche

"Il governo Meloni è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza. Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caivano e nei prossimi giorni andremo in altri contesti problematici affinché non ci siano zone franche. Lo Stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia del paese". Lo dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'operazione "Alto impatto" delle forze dell'ordine nel Parco Verde di Caivano.