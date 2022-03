Il pugno di Will Smith a Chris Rock: la rissa degli Oscar 2022

Una battuta “innocente”, fatta dal palco del Dolby Theater, ha provocato una scena inaudita, che mai si era vista in occasione dell'evento cinematografico dell'anno, i premi Oscar. Eppure, in diretta televisiva, davanti a milioni di telespettatori, è andato in scena un vero e proprio match tra Will Smith e Chirs Rock. L'uno candidato come miglior attore protagonista per il film King Richards, l'altro in veste di comico, come accade spesso durante la premiazione (molti showman si alternano sul palco, tra un premio e l'altro). Rock forse non si aspettava di provocare una reazione tanto violenta da parte di Smith: il comico ha fatto una battuta sull’aspetto della moglie del divo, Jada Pinkett Smith, che ha la testa rasata, chiedendo se il suo prossimo film sarebbe stato il seguito di Soldato Jane, riferendosi alla pellicola in cui Demi Moore interpretava un soldato e aveva la testa rasata.

Smith si è alzato improvvisamente, lo ha raggiunto e gli ha sferrato un pugno in pieno viso. Una volta tornato al suo posto, ha urlato verso il comico: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!”. Rock ha cercato di sdrammatizzare, tra l'imbarazzo e l'incredulità. Imbarazzo ancor più grande quando si è appreso che proprio Will Smith aveva vinto l'Oscar come migliore attore protagonista, la categoria in cui era candidato. In lacrime, scusandosi con l'Academy e i suoi colleghi attori, ha detto: “L'amore ti fa fare cose folli”.