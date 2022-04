Chernobyl, 36 anni fa il disastro nucleare: il ritorno nella centrale dopo l’occupazione russa

Il 26 aprile del 1986 alle ore 1:23:45 un guasto al reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, nel nord dell'Ucraina, provocò quello che resta a tutt’oggi il più grave incidente della storia dell'energia atomica civile, con 65 vittime accertate, circa 4 mila stimate dall'Onu e 116 mila sfollati dalla regione circostante.

Le trincee russe nel fango di uno dei luoghi più radioattivi al mondo

La centrale in Ucraina, che All'epoca parte dell'Unione sovietica, la centrale ucraina è tornata recentemente a far parlare di sé per i timori che con l'invasione russa potessero sfuggire al controllo i livelli di radioattività, garantiti da un apparato di sicurezza che ne verifica la tenuta.

Chernobyl è stata una dei primi obiettivi dell'esercito russo. Migliaia di carri armati sono entrati nell'area nei primi giorni dell’attacco e i soldati ha collocato posizioni di tiro e scavato trincee nella cosiddetta Foresta Rossa la parte più contaminata all'interno del perimetro di 30 km intorno alla centrale nucleare, prima di ritirarsi dalla zona il 31 marzo scorso.

L'area fu ribattezzata in questo modo perché tutti i pini erano diventati rossi dopo aver assorbito le radiazioni della fusione. Valeriy Simyonov, ingegnere capo della sicurezza dell'impianto, ha definito quella vissuta nelle settimane di occupazione russa, la peggiore situazione che abbia mai visto nei suoi 30 anni a Chernobyl: l'impianto era senza elettricità, potendo contare solo su generatori diesel per sostenere il critico lavoro di circolazione dell'acqua per il raffreddamento delle barre di combustibile esaurito. I responsabili ucraini della centrale hanno detto che alcuni soldati russi hanno persino rubato oggetti e materiali altamente radioattivi come souvenir, forse con l’idea di venderli.

Scavando trincee nel fango di uno dei luoghi più radioattivi al mondo, i soldati russi hanno rimosso una barriera naturale - gli strati superiori del terreno - che si era formata sopra il terreno altamente contaminato.

"La minaccia esiste sempre"

"Non possiamo sapere cosa c'è nella testa dei russi. non potevamo aspettarci che si impadronissero delle centrali nucleari. La nostra regione sarà sempre in pericolo fino a quando il sistema in Russia non cambierà. La minaccia esiste sempre". Lo ha detto all'Ansa Yurii Fomichev, sindaco di Slavutich, la città satellite di Chernobyl dove vivono i lavoratori della centrale. Lo stesso sindaco è stato catturato dai russi il 26 marzo per alcune ore, finché non li ha convinti che "in città non c'erano armi né militari armati". Le forze russe si sono ritirate dalla zona di Slavutich tra il 29 marzo e il 3 aprile.

La missione Aiea: “Un gruppo di esperti nel campo della sicurezza nucleare per un'ampia valutazione della situazione”

Una situazione preoccupante anche per l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Proprio nel giorno del 36esimo anniversario direttore dell’Aiea Rafael Grossi guiderà un sopralluogo nella centrale.

La missione di esperti di sicurezza nucleare dell'Aiea è a Chernobyl per valutare la situazione. In particolare, comunica la stessa Agenzia, la missione ha come obiettivo l’effettuazione di misurazioni e il ripristino dei sistemi di monitoraggio delle salvaguardie. Dopo essere stato in Ucraina alla fine di marzo, ha spiegato Grossi alla vigilia della missione: “Questa volta vado con un gruppo di esperti nel campo della sicurezza nucleare, direttamente a Chernobyl, per un'ampia valutazione della situazione sul posto e l'avvio della fornitura di equipaggiamenti necessari".

Quello della centrale di Chernobyl è stato il primo incidente nucleare a essere classificato come livello 7, il massimo della scala Ines degli incidenti nucleari. Secondo le stime dell'Onu i morti sono stati 4000, 65 decessi immediati, mentre le altre sono state vittime di tumori e leucemie ’collegabili’ al disastro. Ambientalisti ed esperti tuttavia parlano di centinaia di migliaia di malati e decine di migliaia di morti.

36 anni fa la nube tossica che spaventò l'Europa

L'incidente di Chernobyl provocò 36 anni fa una nube tossica sull'Europa e il successivo allarme di tutto il continente, un allarme lanciato colpevolmente in ritardo dalle autorità sovietiche. Mosca ammise l’incidente solo giorni dopo.

A rendersi conto che qualcosa di grave era successo fu un addetto di una centrale nucleare in Svezia, a oltre mille chilometri di distanza, che si accorse del livello di radioattività nell’aria aumentati senza una ragione apparente. Dopo avere inizialmente ipotizzato una contaminazione dovuta a una fuga di radiazioni della centrale e averlo escluso in seguito a controlli più accurati, e dopo che l’allarme si era allargato ad altre centrali scandinave, il calcolo della direzione del vento restrinse il campo della probabile provenienza della radioattività alla Bielorussia o all’Ucraina. A questo punto alle autorità sovietiche non restò che ammettere il disastro di Chernobyl.

L’impatto ambientale del disastro del 1986 è stato devastante e il livello di contaminazione ha superato di 200 volte quello provocato dalle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Ci sono voluti ben 15 giorni per spegnere definitivamente l’incendio, per ricoprire il reattore distrutto è stato avviato un progetto di contenimento del costo di un miliardo di dollari.

La dinamica dell'incidente

Alla base del disastro vi sarebbero stati errori di procedura nel corso di un test di sicurezza sul reattore 4, test già ripetutamente fallito negli anni precedenti e che aveva come obiettivo la definitiva omologazione dell'impianto. La dinamica degli eventi che causarono e seguirono lo spegnimento del reattore è stata oggetto di ricostruzioni divergenti. Il punto fermo è che in corrispondenza dell'inizio della manovra d'emergenza, il reattore non si spense e anzi guadagnò ulteriormente potenza, in modo rapidissimo e molto oltre ogni limite di sicurezza.

Nel 2019 fa i tragici eventi di quei giorni a Chernobyl sono stati raccontati in una miniserie televisiva di successo con Jared Harris e Stellan Skarsgård.