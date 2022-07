Taxi: Tentato blitz sotto Palazzo Chigi, una denuncia. Prosegue lo sciopero, previsti ancora disagi

Un denunciato e altri che verranno identificati per essere segnalati all'autorità giudiziaria. E' il bilancio dell'attività svolta dalla Digos intervenuta nella zona di Palazzo Chigi a margine della manifestazione dei tassisti a Roma. Un gruppo ha tentato un blitz al termine del corteo sfilato per le vie del centro della Capitale in occasione del primo dei due giorni di sciopero indetto per protestare contro il Ddl Concorrenza. La polizia è intervenuta dopo che alcuni manifestanti hanno tentato di forzare il blocco disposto dalle forze dell'ordine nella zona della Galleria Sordi.

Nella prima giornata di sciopero l'adesione è stata superiore al 90%

"La giornata di sciopero di oggi e domani sono un grande esercizio democratico costituzionalmente tutelato. Ringraziamo tutti i colleghi intervenuti a Roma e siamo felici per l'adesione altissima superiore al 90% in tutto il Paese". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale di Uritaxi, Claudio Giudici. "Per noi - aggiunge - questo settore non necessita di una nuova riforma, ma di concludere la recente del 2019. Le indagini demoscopiche sulla qualità del servizio, con un gradimento medio dell'81% e punte di gradimento del 90% in città come Firenze, ci dicono che il trasporto pubblico non di linea italiano sia un modello invidiabile. Tutelare la tariffa amministrata dai fenomeni speculativi tanto cari alle multinazionali, così come si sono registrate in queste ore, con prezzi per Fiumicino passati dai 50 euro di un taxi ai 150 euro di un ncc, vuol dire tutelare la stessa cittadinanza".

Oggi nuovi disagi: I tassisti incrociano le braccia per altre 24 ore

Oggi si preannuncia una nuova giornata di disagi. I tassisti infatti incroceranno le braccia per altre 24 ore. “Confermiamo la giornata di sciopero per chiedere nuovamente lo stralcio dell'articolo 10 del Ddl Concorrenza - sottolineano le sigle sindacali promotrici della mobilitazione - pur ribadendo al governo la disponibilità ad aprire un immediato tavolo di confronto per dirimere le questioni rimaste da troppo tempo irrisolte e per migliorare il servizio laddove sia necessario farlo”.