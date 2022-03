Bombe russe sulla fabbrica degli aerei Antonov a Kiev

Guerra in Ucraina

In questo video diffuso via Twitter si vede un denso fumo nero sollevarsi dallo stabilimento Antonov vicino all'aeroporto di Sviatoshyn, a dieci chilometri dal centro di Kiev. La fabbrica, dove vengono prodotti i celebri aeromobili, è stata colpita dai bombardamenti russi ed è la struttura gemella della base militare di Hostomel, il più grande scalo internazionale ucraino per i voli cargo.

La Antonov, prima dell'indipendenza dell'Ucraina, è stata una delle principali ditte produttrici sovietiche di aerei da trasporto. Dalle sue fabbriche, sono usciti alcuni tra i velivoli più grandi mai realizzati, tra cui l'aereo più imponente del mondo, l'Antonov An-225, distrutto pochi giorni dopo l'invasione dalle bombe russe, durante l'occupazione dell'aeroporto di Hostomel.