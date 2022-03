La versione russa sul bombardamento del centro commerciale Retroville di Kiev

Questa sembrerebbe la versione originale del video in cui viene documentato l'attacco missilistico al centro commerciale di Kiev. Una parte di queste immagini, quella finale in cui si vede il missile colpire il centro commerciale Retroville, è stata pubblicata sui canali telegram della comunicazione Ucraina per sottolineare la crudeltà dell'attacco. Il video sembrerebbe provenire proprio dal ministero della Difesa di Mosca e, rispetto alla versione Ucraina, comprende tutta una prima parte in cui si vede un Multiple Launch Rocket System (MLRS - un sistema di artiglieria lanciarazzi multiplo) che. dopo aver scagliato i propri missili trova ricovero proprio sotto la palestra Sport Life del centro commerciale.