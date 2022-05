Zelensky a Karkhiv, visita postazioni al fronte e ringrazia i soldati

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è recato nella regione di Kharkiv per parlare con il governatore e il sindaco locali e per consegnare onorificenze ai soldati. A renderlo noto è stato l'ufficio della presidenza ucraina. Zelensky si è recato sulle postazioni lungo la linea del fronte: "Voglio ringraziare ciascuno di voi per il servizio che rendete. Rischiate la vostra vita per tutti noi e per il nostro stato", ha dichiarato il presidente parlando con i militari. Nella regione 2229 case sono state distrutte. Zelensky ha promesso che tutto verrà ricostruito: "Lo stato deve fornire garanzie e le città devono trovare progetti e trovare fondi".