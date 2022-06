Come in Top Gun, soggettiva di una missione di attacco del pilota di un SU-34 sul Donbass

In questo video viviamo, dalla soggettiva del pilota, la missione di attacco di questo SU-34, un caccia-bombardiere russo. La missione ha un profilo classico, avvicinamento a bassa quota per evitare radar e contraerea nemica. Poi, una volta giunto sull'obiettivo, il pilota prende quota per sganciare il missile, lancio che avviene al minuto 2:18 del video. Poi di nuovo in picchiata e invertendo la rotta per tornare sotto la quota radar e disingaggiare dalla zona di missione.