Marmolada, installati i radar italiani già utilizzati nelle tragedie di Rigopiano e Costa Concordia

Al rifugio Marmolada sono stati montati un interferometro ed un radar doppler in grado di captare le minime variazioni sul fronte glaciale, sia quello che si è staccato che quello intonso. Si tratta di due interferometri radar e di un radar doppler che permetteranno di tenere sotto controllo la parte alta del ghiacciaio. I radar servono a capire cosa succederà nel futuro e a capire cosa sia accaduto il giorno del crollo del ghiacciaio. In particolare l'interferometro è una tecnologia sviluppata dall'Università di Firenze negli anni '90 ed è già stato impiegato per misurare lo spostamento superficiale della frana di Tessina in provincia di Belluno nel 2003, la valanga di Rigopiano e nel naufragio della Costa Concordia.