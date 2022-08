Il tango sensuale di Federica Pellegrini e Matteo Giunta incanta gli invitati al matrimonio

Un nuovo video trapelato dalle nozze di Federica Pellegrini con Matteo Giunta immortala la coppia mentre si esibisce in un tango. L'omaggio ai 150 ospiti presenti al matrimonio è stato particolarmente gradito. Impostati, come il tango richiede, i neo sposi hanno fatto un cambio d'abito per potersi concedere un tête-à-tête sensuale e romantico.