Il video delle forze ucraine che passano il fiume Oskil su un ponte di barche

Dopo la debacle di inizio settembre nella regione di Kharkiv, gli occupanti avevano stabilito una nuova linea di difesa lungo il fiume Oskil. Nella seconda metà del mese, tuttavia, le forze ucraine sono riusciti a oltrepassarlo in diversi punti. Questo video, girato da un soldato ucraino, mostra il passaggio dei soldati di Kiev su un ponte di barche da una sponda all'altra di questo corso d'acqua, nelle vicinanze del centro abitato che porta lo stesso nome, Oskil, lungo la strada che collega Izyum, città nella regione di Kharkiv liberata a inizio settembre, a Lyman, nella regione di Donetsk, conquistata a fine maggio dai russi. In questi ultimi giorni Lyman è stata quasi del tutto accerchiata dai difensori. Conquistare quest'ultima città riveste una grande importanza strategica: oltre a proteggere Sloviansk e Kramatorsk, che prima dello stallo di questa estate erano nelle mire dell'avanzata russa, permetterebbe alle forze ucraine di avvicinarsi a Lysychansk e Severodonetsk, le due grandi città della regione di Luhansk cadute in mano russa tra giugno e luglio e scorsi.