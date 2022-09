Le immagini di Cantiano sommersa dall'acqua: "caduta la pioggia di un anno"

È particolarmente grave la situazione nel paese di Cantiano, dove le strade si sono letteralmente trasformate in fiumi di fango. In poche ore, secondo gli esperti, sulla zona è caduta la stessa quantità di pioggia che normalmente si registra in un anno. “Le immagini che arrivano da Cantiano sono devastanti. Con forza e vicinanza rimaniamo al fianco del sindaco e di tutti i comuni delle aree interne colpiti da questo violento nubifragio, con la speranza che l'emergenza passi presto”, scrive il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.