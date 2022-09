Soldati ucraini entrano a Kupyansk-Vuzlovyi, l'emozione di un'anziana cittadina - Video

Prosegue la controffensiva ucraina per liberare territori occupati nel nord-est del paese. Martedì 27 settembre le forze ucraine hanno fatto ingresso a Kupyansk-Vuzlovyi, importante scalo a est del fiume Oskil dove convergono le ferrovie per Kharkiv, Severodonetsk (attualmente occupata, nella regione di Luhansk), per Belgorod, in Russia e soprattutto per Lyman, città della regione di Donetsk conquistata a fine maggio dai russi e in questi giorni accerchiata dalla truppe ucraine. In questo video, diffuso dal canale Telegram governativo Ukraine Now, un'anziana donna corre incontro a un gruppo di soldati e li abbraccia commossa.