Calca a Seul, almeno 59 morti e 150 feriti

Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, circa 50 persone hanno avuto un arresto cardiaco nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di persone stavano festeggiando Halloween in un noto locale della capitale. Un portavoce dei vigili del fuoco ha affermato che 140 ambulanze sono state inviate sul posto per curare le vittime.

Ci sarebbero decine di morti e molti feriti, ma il bilancio ufficiale non è ancora noto. Per alcuni media locali a provocare la calca è stata la presenza di una celebrità in un locale della zona di Itaewon. Si trattava del primo evento di festeggiamento pubblico senza obbligo di mascherina. Diversi media hanno riportato fonti dei vigili del fuoco che parlano di una cinquantina di persone "in arresto cadiaco", una formula che nel Paese viene usata in caso di morte non ancora ufficialmente confermata. Le immagini che circolano sui social sono impressionanti, con giovani stesi sull'asfalto su alcuni dei quali vengono fatte delle manovre di rianimazione.