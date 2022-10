Ecco chi sono i 15 Ministri con portafoglio del governo Meloni

La rappresentanza più nutrita è quella di Fratelli d'Italia con 9 dicasteri, mentre cinque per parte sono in quota Lega e Forza Italia. Cinque i tecnici inseriti, nessuna casella per i ‘centristi’ di Noi moderati. I 15 Ministri con portafoglio del nascente governo Meloni sono: Antonio Tajani (vicepremier), agli Esteri; Matteo Piantedosi all'Interno; Carlo Nordio alla Giustizia; Guido Crosetto alla Difesa; Giancarlo Giorgetti all'Economia e finanze; Adolfo Urso alle Imprese e made in Italy; Francesco Lollobrigida all'Agricoltura e sovranità alimentare; Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e sicurezza energetica) scambiato inizialmente, erroneamente, con Paolo Zangrillo; Matteo Salvini (vicepremier) alle Infrastrutture e mobilità sostenibili; Marina Elvira Calderone al Lavoro e politiche sociali Marina; Giuseppe Valditara all'Istruzione e merito; Annamaria Bernini all'Università; Gennaro Sangiuliano sarà ministro della Cultura; Orazio Schillaci alla Salute e Daniela Santanché al Turismo.