Grida e cartelli dalla Geo Barents: "Help us", aiutateci - Video

Dalla nave Geo Barents, che si trova al porto di Catania, alcuni dei 215 migranti a bordo hanno realizzato cartelli con pezzi di cartone su cui hanno scritto 'Help Us', esponendoli all'esterno e lanciando una sos in inglese alle persone sul molo: "Aiutateci", urlano in inglese.

Nelle immediate vicinanze del molo prosegue intanto il presidio di protesta per chiedere che tutte le persone siano sbarcate. I manifestanti alzano gli smartphone attivando la torcia in segno di solidarietà.

(video Local Team)