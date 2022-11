Ischia, dalle case in bilico segnate dalla frana alle abitazioni abusive

Le immagini girate con il drone mostrano le case in bilico e la devastazione causata dalla frana a Casamicciola. Abitazione distrutte, altre seriamente compromesse, mentre tutt'intorno i vigili del fuoco scavano per cercare i dispersi. Il bilancio provvisorio è di otto morti, di cui quattro bambini. Con i soccorsi ancora in corso infiamma la polemica sull'abusivismo. Sarebbero almeno 200 le case abusive “impossibili da demolire”. Lo spiega Sergio Costa, ex ministro dell'Ambiente e in passato generale: “Quando ero investigatore della forestale, e dei carabinieri forestali poi, ho fatto l'istruttoria per oltre duecento sequestri di immobili abusivi nella sola isola di Ischia. Duecento. Eppure all'abbattimento si è arrivati raramente. Il che, francamente, è frustrante. Io facevo il mio, ma poi dopo centinaia di sequestri ti accorgevi che da qualche parte il sistema si inceppava”. Per abbattere servono i soldi e il Comune difficilmente ci riesce da solo. Quando la prima emergenza terminerà, bisognerà decidere cosa fare e se ricostruire sul “deflusso naturale delle acque”.