Mariupol, in auto attorno alle rovine dell'acciaieria Azovstal - Video

Questo video è stato girato dall'interno della propria auto da un anonimo o un'anonima residente di Mariupol, la città portuale sul Mar D'Azov conquistata la scorsa primavera dai russi, e pubblicato su un canale Youtube chiamato “Из Мариуполя”, ossia "Da Mariupol”. L'auto percorre le strade attorno alle rovine dell'acciaieria Azovstal, fino all'anno scorso una delle più grandi in funzione in Europa. Dal 20 aprile al 18 maggio è stata teatro della battaglia tra le forze russe e filorusse e circa 2000 soldati ucraini: i continui colpi d'artiglieria sparati dagli occupanti l'hanno ridotta nelle condizioni mostrate in queste immagini. Conclusi i combattimenti con la sconfitta dei difensori, il capo della Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha dichiarato che l'acciaieria sarebbe stata demolita e nell'area sarebbe sorta un'area verde o un “parco tecnologico”. Se la data del 20 novembre 2022 sovraimpressa sul filmato è veritiera, nulla di quanto annunciato è stato evidentemente ancora iniziato.