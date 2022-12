Base militare russa, “ucraini” danneggiano 2 bombardieri con un drone: le immagini dell'esplosione

Una violenta esplosione si è inoltre verificata nell'aeroporto di Engels, una base aerea militare strategica per bombardieri in Russia, vicino alla città di Saratov, dove secondo le fonti russe le forze armate ucraine avrebbero danneggiato due bombardieri strategici Tu-95 utilizzando un drone. Un altro episodio, invece, è avvenuto nell'aeroporto militare di Ryazan che ospita il centro di addestramento per l'aviazione a lungo raggio e gli aerei cisterna.