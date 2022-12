Etna, un fiume di lava tra la neve: le immagini della fessura vulcanica a 2.800 metri

Allo Stromboli risponde l'Etna con una attività decisa e intensa. Gli esperti sono arrivati in cima, a circa 2800 metri, per individuare la fessura eruttiva dalla quale fuoriesce la lava. Le immagini, ravvicinate, rivelano una fuoriuscita “normale” che, appunto, non desta preoccupazioni. Ovviamente, l'Etna resta sorvegliato dai vulcanologi perché ogni evoluzione potrebbe tradursi in un segnale premonitore. Già nei mesi scorsi, il vulcano ha fatto registrare delle fratture eruttive, seguite da una serie di parossismi.