Vento, neve e freddo record: una tempesta storica si abbatte sugli Stati Uniti

Una tempesta invernale di portata storica - “A ‘once in a generation’ winter storm” titola la Cnn - sta imperversando su gran parte degli Stati Uniti questa settimana e secondo le previsioni si sta trasformando in un “ciclone bomba”.

Il Servizio Meteo Nazionale (NWS) Usa ha lanciato l'allerta per le condizioni pericolose di freddo che il fronte artico sta portando con temperature fino a -35 gradi, bufere di neve, pioggia intensa e venti forti. Secondo il NWS giovedì e lunedì 26 Dicembre in gran parte del Paese le temperature scenderanno molto al di sotto della media del periodo.

L'ondata di freddo iniziata martedì nel Pacifico nordoccidentale prima di spostarsi verso est coinvolge più di 90 milioni di persone in 37 Stati. Circa l'80% del territorio degli Stati Uniti è destinato a sperimentare temperature sotto lo zero. Non faranno eccezione Stati del sud come il Texas.

Battezzata “Elliot” da Weather Channel, la tempesta invernale potrebbe portare nel Midwest, dove si temono anche possibili tornado, il Natale più freddo dalla fine degli anni '80.

La tempesta che si sta già abbattendo con forza in alcune zone degli Stati Uniti porterà nei prossimi giorni nevicate abbondanti, forti venti e temperature artiche che si estenderanno dal Midwest fino ai Grandi Laghi e gli Appalachi centrali, secondo il NWS.

L'arrivo di Elliot coincide con il periodo degli spostamenti di massa che precede le festività. Le conseguenze sui collegamenti aerei, ferroviari e stradali si fanno già sentire. Il maltempo sta creando caos negli aeroporti con lunghe file dei viaggiatori costretti a cambiare i piani e modificare il proprio itinerario.