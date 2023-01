Ecco la pistola revolver “Smith & Wesson” trovata carica nel covo di Matteo Messina Denaro

La pistola ritrovata nell'appartamento dove viveva Matteo Messina Denaro era carica e al suo interno c'erano cinque proiettili. L'arma era nascosta in un sottofondo di un mobile della cucina, smontata pezzo per pezzo. Verranno fatti alcuni accertamenti tecnici per capire se possa essere stata usata per alcuni degli omicidi contestati al boss arrestato dopo 30 anni di latitanza.