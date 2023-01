Il conduttore della radio russa si compiace dei "fuochi d'artificio" su Dnipro - Video

"Allora abbiamo festeggiato con dei bei fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio adeguati, come dovrebbero essere. È bello? Non lo nascondo, è bello. Ma sarebbe molto meglio vedere un ponte sul Dnipro saltare in aria. Anche se è stato il nostro missile a colpire quella casa, non cambia nulla per me personalmente. Guarda le foto di Mariupol. Questo è ciò che accadrà a Kharkiv e Kiev. Sì. Succederà a Dnipro, succederà a Kiev". Sergey Mardan, conduttore di Komsomolskaya Pravda, una radio russa controllata dall'oligarca Grigory Berezkin, ha commentato così il bombardamento che ieri ha colpito un condominio nella città di Dnipro, causando almeno 25 morti tra la popolazione civile. A pubblicare sui suoi profili social l'estratto, sottotitolato in inglese, è stato Serhii Sternenko, noto youtuber ucraino.