Video, a Malatya un palazzo collassa sui piani inferiori ma resta incredibilmente in piedi

Nel video il crollo di un palazzo nella città di Malatya, nell’Anatolia orientale della Turchia, durante una delle scosse di assestamento. Dopo le forti scosse di ieri si continuano a registrare scosse di assestamento che tornano a colpire strutture già danneggiate. Questo purtroppo rende molto complicate le operazioni di salvataggio di possibili superstiti ancora sepolti dalle macerie o di chi semplicemente cerca di rientrare nelle case per prendere vestiario per proteggersi dal freddo o del cibo. In questo video il palazzo collassa su se stesso dopo il crollo dei piani inferiori ma resta incredibilmente in piedi. Le persone intorno, che cercavano di recuperare dalle abitazioni effetti personali, scappano terrorizzate e urlanti, anche i palazzi circostanti danno segni di cedimento. Purtroppo non c'è alcuna consapevolezza di cosa potrà succedere in futuro, le scosse potrebbero protrarsi anche per lungo tempo.