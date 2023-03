Il verde Angelo Bonelli alla Camera mostra i sassi dell'Adige in secca a Giorgia Meloni

Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, nel corso del dibattito alla Camera in vista del Consiglio europeo, durante un passaggio del suo intervento in cui parlava di siccità ha tirato fuori da sotto il banco due grosse pietre, "raccolte nel mezzo del fiume Adige in secca". A quel punto, rivolgendosi a Meloni, ha accusato: "Lei ride ma la questione della siccità è una questione attuale. È un problema drammatico e le vostre politiche energetiche, come quella di volere rendere l'Italia un Hub di fonti fossili, lo aggrava".