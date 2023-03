Prigozhin si candida alle elezioni presidenziali ucraine - video

Il capo del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Ma non in Russia, come qualcuno potrebbe supporre, bensì "in Ucraina".

"L'importante annuncio" è arrivato in un messaggio video, registrato mentre sullo sfondo si sentono colpi d'arma da fuoco, presumibilmente dal fronte di Bakhmut. Prigozhin, 61 anni, dichiara che si candiderà contro l'attuale presidente Volodymyr Zelensky e il suo predecessore Petro Poroshenko.

Nel video Prigozhin dichiara di avere “ambizioni politiche” e che correrà alle prossime elezioni presidenziali ucraine del 2024 contro l'ex presidente ucraino Poroshenko e l'attuale Zelensky. Poi un cenno ancora al problema attuale dei rifornimenti di munizioni per i militari della Wagner: “Se vinco le elezioni non ne avremo più bisogno”.