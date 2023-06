A Bakhmut si combatte ancora nelle trincee: il video ucraino

Lunedì 19 giugno la terza brigata d'assalto ucraina ha pubblicato un filmato che mostra i suoi soldati che si muovono sotto il fuoco russo per presidiare le proprie trincee durante i combattimenti vicino a Bakhmut. L'agenzia Reuters, che lo ha diffuso, riferisce di non essere stata in grado di verificare in modo indipendente il luogo o la data in cui il video è stato girato. Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato lunedì che negli ultimi 10 giorni la Russia ha probabilmente iniziato a trasferire unità dalla sponda orientale del fiume Dnipro per rafforzare i settori di Zaporizhzhia e Bakhmut.