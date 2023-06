Fiorello chiama Pippo Baudo e parte il coro “Tanti auguri a te...”

Pippo Baudo, il presentatore che ha fatto la storia della televisione italiana, compie 87 anni. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, si laurea in giurisprudenza ma, innamorato del mondo dello spettacolo, si sposta presto a Roma per inseguire il sogno del piccolo schermo. Il suo esordio in televisione arriva negli anni Sessanta e nella sua carriera presenta programmi di grande successo, tra cui Settevoci, Fantastico, Canzonissima, Novecento, Domenica In ed è il conduttore record del Festival di Sanremo: ha guidato tredici edizioni tra il 1968 e il 2008. In questa giornata speciale, Fiorello ha raggiunto il presentatore al telefono. Il coro, i saluti, i complimenti al “Maestro” e anche ad Amadeus, poi i due scherzano sulle conduzione del Festival. E ancora Fiorello: “Ti ricordi la frase che mi dicesti nel 1995 a Sanremo? Tutti mi davano vincitore e invece arrivai quinto”. Baudo risponde: “Fiorello sei entrato Papa e sei uscito Cardinale”.