L'istante dopo l'esplosione dei missili russi su Dnipro: il video del fumo e della gente che accorre

Un video sui social ucraini mostra i momenti immediatamente successivi al terribile bombardamento russo di ieri sera su Dnipro. Il fumo e la prima gente che accorre sul posto per cercare le persone sopravvissute al raid di Mosca, sotto le macerie.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha incolpato la Russia per l'attacco, dicendo che piu' persone sono rimaste intrappolate. Gli attacchi aerei russi sull'Ucraina sono aumentati nelle ultime settimane, cosi' come le incursioni nella direzione opposta. Kiev ha dichiarato da mesi che si sta preparando per una grande offensiva contro le forze di occupazione di Mosca. Il raid di sabato ha colpito due edifici residenziali, ha detto il presidente. "I russi hanno attaccato la citta'", ha scritto Zelensky su Facebook. "Hanno colpito due edifici residenziali a due piani. Sfortunatamente, ci sono persone sotto le macerie".

Lo stesso giorno, bombardamenti ucraini hanno ucciso due persone a Belgorod in Russia, una regione di confine che e' stata colpita da ripetuti attacchi questa settimana, ha detto il governatore locale. I villaggi di confine di Belgorod sono stati colpiti da bombardamenti senza precedenti e gli ultimi decessi portano il bilancio complessivo a sette questa settimana.