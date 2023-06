Naufragio sul lago Maggiore, il video timelapse del pomeriggio in cui sono morti gli agenti segreti

La fotocamera di Lorenzo Alberganti ha scattato un'immagine ogni 3 secondi, in tutto 1800 scatti, per un'ora e mezza tra le 17.55 e le 19.25 del 28 maggio. Il fotografo amatoriale ha ripreso quel pomeriggio proprio la zona in cui è avvenuto il naufragio della barca con gli agenti segreti sul lago Maggiore . Sono morte 4 persone: due agenti dell'intelligence italiani, un israeliano del Mossad, e la signora Anya moglie proprio dello skipper.

Qui l'intervista al fotografo autore di queste immagini , il racconto di quella giornata, e la sua spiegazione del perché qualcosa non torna nel racconto dello skipper che ora è indagato per naufragio e omicidio colposo.