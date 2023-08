L'omaggio a Sinéad O'Connor sulla scogliera irlandese - Video

Mentre in queste ore a Bray, nella contea di Wicklow, migliaia di persone si sono date appuntamento per l'ultimo saluto alla cantante scomparsa il 26 luglio scorso, un toccante omaggio è comparso nel fine settimana sulla scogliera che domina la cittadina sul mare a sud di Dublino dove Sinéad O'Connor ha vissuto per anni.

Un semplice messaggio: le parole "Eire" - il nome irlandese dell'Irlanda - e "Sinéad" unite da un cuore, l'Irlanda ama Sinéad.