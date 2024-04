Il discorso di Mattarella a Civitella della Chiana: "Italia si inchina a chi è morto per liberarci"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver deposto la corona d'alloro all'Altare della Patria, ha proseguito le celebrazioni del 25 aprile in Toscana , dove ha raggiunto il paese di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), che il 29 giugno1944 fu luogo di un eccidio nazista di 244 civili. Mattarella è stato accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, come rappresentante di Governo.

"Sono venuto, oggi, qui a Civitella per fare memoria di tutte le vittime dei crimini di guerra, trucidate, in quel 1944, sul territorio nazionale e all'estero. Non c'è parte del suolo italiano, con la sola eccezione della Sardegna, che non abbia patito la violenza nazifascista contro i civili e non abbia pianto sulle spoglie dei propri concittadini brutalmente uccisi. La Regione che ci ospita, la Toscana, è tra quelle che hanno pagato il più alto tributo di sangue innocente, insieme all'Emilia Romagna e al Piemonte", ha detto Mattarella nel corso del suo intervento a Civitella Val di Chiana.