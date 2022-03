Con la guerra, in Russia sale alle stelle la popolarità di Putin, tasso di approvazione all'83%

L'indice di approvazione dei russi per Vladimir Putin è letteralmente salito alle stelle dopo l'inizio della guerra in Ucraina, balzando all'83%, dal 71% di febbraio, ai massimi livelli degli ultimi anni. A certificarlo è il sondaggio, da poco pubblicato, dell'istituto di ricerche indipendente Levada center, non proprio gradito al Cremlino e classificato dalle autorità russe "agente straniero" .

Diversi esperti, sottolinea il Wall Street Journal, che riferisce i risultati, invitano alla cautela sull'affidabilità dei sondaggi in Russia nel momento in cui i principali media indipendenti sono stati messi al bando e quindi la popolazione -- specie quella dei centri urbani minori lontani da Mosca e San Pietroburgo -- è informata sulla guerra solo dai media di Stato . Sull'esito può pesare anche il timore di esprimere pareri contrari a quelli che si aspettano le autorità. Il risultato rimane comunque significativo, essendo il sondaggio stato condotto da un centro statistico autorevole non controllato dallo Stato.

L'indice di approvazione di Putin negli ultimi anni si era aggirato tra il 60 e il 70% secondo il Levada center, che ha monitorato il rating del leader russo da quando è diventato primo ministro nel 1999.

"Stiamo vedendo che la società è divisa da una maggioranza che sostiene ampiamente la guerra e una minoranza che è contro di essa", ha detto Sergei Belanovsky, un sociologo interpellato dal Guardian. "Questi due gruppi vivono in mondi diversi e non riescono a convincersi a vicenda che il loro punto di vista è quello giusto". Il sociologo mette anche in discussione la logica di sondaggio dell'opinione pubblica in un paese in cui le informazioni sulla guerra sono attentamente filtrate dalla televisione di stato. “La propaganda di Stato funziona – è estremamente efficace in quello che fa, presentando gli eventi come un'operazione militare speciale contro i nazisti ucraini”.

Particolarmente significativo sembra il fatto che nel 2014, quando la Russia acquisì la Crimea e fomentò la ribellione dei separatisti del Donbass, era stato registrato un analogo balzo del gradimento di Putin, che era passato dal 69% all'83%.