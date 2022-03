Cavo Dragone: "Quindicimila morti tra i russi in Ucraina. Soldati troppo giovani e poco motivati"

"Le perdite in campo russo non sono poche, si calcola che siano intorno ai 15 mila uomini". Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, in audizione davanti alle Commissioni riunite Difesa di Camera e Senato, traccia un bilancio del primo mese di conflitto in Ucraina. Un compito arduo, in una guerra che è anche di propaganda e che rende difficili le stime delle vittime, sia tra gli aggressori che tra gli aggrediti.

"I russi hanno usato truppe molto giovani e poco motivate - ha spiegato - gli ucraini combattono per casa loro". Con il risultato che “gli invasori, con quasi 200mila uomini, sono tenuti in scacco più o meno dalle forze ucraine”.

Inoltre Putin - ha osservato il Capo di Stato Maggiore della Difesa - ha impiegato truppe provenienti da lontano, in modo che non ci fosse vicinanza con l'Ucraina. Si cerca di non dare notizie alle famiglie su quello che sta succedendo. Se si calcola che per ogni morto ci sono almeno 10-15 persone che lo piangono, si vede che "il numero di persone colpite da quello che avviene è abbastanza alto".

Sempre per le stesse ragioni, la Bielorussia non entra in campo: è lo stesso Putin che non vuole che si armi per questioni di stabilità interna".

L'ultimo bilancio ufficiale delle vittime fornito dalle autorità russe risale allo scorso 2 marzo: i morti erano 498. Un secondo bilancio apparso il 21 marzo - e poi immediatamente rimosso - sull'edizione online del giornale vicino al Cremlino Komsomolskaya Pravda parlava di 9861 soldati russi morti in Ucraina e oltre 16 mila feriti.

Mentre qualche giorno fa la stima del New York Times basata su fonti di intelligence riportava almeno 7.000 militari russi morti in 21 giorni di guerra in Ucraina e oltre14 mila feriti. Insomma, peggio di Iraq e Afghanistan messi insieme e più del numero di marines caduti nella presa di Iwo Jima, durata 36 giorni tra il febbraio e il marzo del 1945.