Occhi sbarrati, bocca spalancata, il grande stupore di Nicole Kidman per lo schiaffo di Smith a Rock

Occhi sbarrati, bocca spalancata. L'espressione - immortalata dai fotografi in sala - della statuaria Nicole Kidman dopo lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, è di stupore totale. L'attrice, elegantissima per l'occasione, nel suo abito bustier senza spalline, in faille di seta azzurro, personalizzato e firmato Giorgio Armani Privè, non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere tra i colleghi sul palco per la premiazione.

Il tutto è nato dopo una battuta di Rock sulla testa rasata della moglie di Smith, Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia. "Tieni fuori il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca!" ha gridato Smith una volta tornato al suo posto. Più tardi, ricevendo l'Oscar come miglior attore per 'King Richard - Una famiglia vincente', Smith si è scusato con i suoi colleghi candidati ma non con Rock che comunque ha deciso di non procedere legalmente per l'aggressione subita “L' Academy non perdona la violenza di qualsiasi forma”. Con questo tweet viene messa la parola fine a questo spiacevole fuori programma.