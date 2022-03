Oscar alla carriera a Samuel L. Jackson: "Io, un ragazzino con la balbuzie arrivato lontano"

“È incredibile come un ragazzino con la balbuzie di Chattanooga, nel Tennessee, sia arrivato così lontano. Ho cercato di intrattenere il pubblico nel modo in cui Hollywood ha intrattenuto me”, ha detto Samuel L. Jackson . L'amico Denzel Washington, consegnandogli la statuetta, ne ha ricordato la straordinaria carriera: "152 film e 27 miliardi di dollari di incassi, più di qualsiasi altro attore nella storia". Jackson è amato per le sue interpretazioni in 'Fa' la cosa giusta' di Spike Lee e nei film di Tarantino 'Jackie Brown', 'Django Unchained' e Pulp Fiction per il quale era stato nominato agli Oscar.

Due giorni prima della cerimonia ufficiale, sono stati consegnati ai Governors Awards i tre premi Oscar alla carriera agli attori Samuel L. Jackson e Liv Ullmann e all’attrice, sceneggiatrice e regista Elaine May, insieme a un riconoscimento per meriti umanitari all’attore Danny Glover .

Liv Ulmann ama raccontare di aver consegnato molti Oscar nella sua vita. Ha chiamato il nome di Peter Finch per la statuetta postuma per "Network" ed era accanto a Roger Moore quando Sacheen Littlefeather ha accettato il premio per Marlon Brando. Così quando il presidente dell'Academy l'ha cercata, ha pensato di dover annunciare qualche altro vincitore. Invece questa volta è toccato a lei. La grande attrice norvegese ha ricevuto due nomination, la prima per "The Emigrants" di Jan Troell nel 1971, la seconda con Ingmar Bergman per "Face to Face" nel 1976. Sul palco ha ricordato la sua prima audizione disastrosa per una scuola di teatro norvegese in cui era stata interrotta nel mezzo di una scena di “Romeo e Giulietta”.

Elaine May, 89 anni, è stata l'ultima ad arrivare alla cerimonia e la prima ad andarsene. “Mi hanno detto che Zelensky mi avrebbe presentato stasera, ma sono contenta anche di aver avuto al mio fianco Bill Murray”, ha detto. La May era stata candidata all'Oscar per "Il paradiso può aspettare" e "I colori della vittoria.