Putin vuole dividere l'Ucraina come la Corea del Nord e la Corea del Sud

Dietro al “cambio di strategia” ci sarebbe il fallimento da parte russa del primo obiettivo di conquistare le città più grandi, come scrive il New York Times. E questo spiega gli assedi della "città portuale meridionale di Mariupol e della città strategicamente posizionata di Chernihiv nel nord".

"Ci sono ragioni per credere che possa tentare di imporre una linea di separazione tra le regioni occupate e non occupate del nostro Paese", ha detto Budanov, "un tentativo di creare la Corea del Sud e del Nord in Ucraina". In tal caso, ha avvertito, l'Ucraina darebbe il via ad azioni di guerriglia nei territori controllati dai russi.

Putin vuole dividere l'Ucraina. E' l'allarme dei servizi di intelligence ucraini secondo cui il capo del Cremlino avrebbe in mente uno scenario “coreano” per la risoluzione del conflitto.

Non è solo l'invasione militare a minacciare l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche una serie di “iniziative politiche”. Come quelle volte a creare "autorità 'parallele' nei territori occupati e di costringere le persone a rinunciare alla valuta" ucraina, ha spiegato Budanov, aggiungendo che si aspettava che gli ucraini resistessero agli sforzi politici della Russia.

Un esempio viene dall'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk che, non contenta di avere ricevuto il riconoscimento di Mosca insieme alla consorella Repubblica di Donetsk, ha detto di voler tenere un referendum per unirsi alla Russia. L'iniziativa, annunciata dal leader separatista Leonid Pasechnik - che poi ha precisato che per ora non sono in corso preparativi concreti -, ha subito incontrato il netto rifiuto delle autorità di Kiev, ma anche qualche dubbio dalla parte russa.

Una consultazione di questo genere è "sconsigliabile", ha detto Leonid Kalashnikov, presidente della commissione della Duma per gli affari delle ex repubbliche sovietiche.

"Qualsiasi" falso referendum "nei territori temporaneamente occupati è giuridicamente insignificante e non avrà conseguenze legali", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko, dicendosi sicuro che nessun Paese al mondo riconoscerebbe la validità di una tale consultazione. Lo stesso però non fu per la Crimea, annessa nel 2014 in seguito a un referendum giudicato illegale dall'Onu e riconosciuto solo da un pugno di Paesi.

L'ipotesi di indire un referendum è stata ventilata anche per l'indipendenza della regione di Kherson, nel sud del Paese, occupata dalle truppe di Mosca nelle prime battute del conflitto. Gli abitanti di questa città portuale sono scesi in piazza per protestare contro l'occupazione e contro questo progetto.