Strage a Mariupol: bombardato teatro usato come rifugio da centinaia di civili

Un teatro d’arte drammatica nel cuore di Maiupol, nel sud dell'Ucraina, convertito in rifugio per centinaia di civili, è stato bombardato dalle forze russe .

Sul bombardamento del teatro di Mariupol arriva la condanna del ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba.

In un tweet scrive: “Un altro orrendo crimine di guerra a Mariupol: un massiccio attacco russo al teatro drammatico dove si nascondevano centinaia di civili innocenti. L'edificio è ora completamente rovinato. I russi non potevano non sapere che si trattava di un rifugio per civili”.

Pavlo Kyrylenko, governatore della regione di Donetsk, ha confermato sul suo profilo Facebook per conto suo la notizia parlando di "centinaia di persone" intrappolate tra le macerie. E ha detto che la Russia "mente" quando sostiene che "lì era il quartier generale del reggimento Azov": sa benissimo "che lì c'erano solo civili".