Yemen, l'Onu condanna sia gli attacchi Houthi che la risposta della coalizione di Riad

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha condannato gli attacchi dei ribelli yemeniti in Arabia Saudita e gli attacchi della coalizione militare internazionale in Yemen, invitando tutte le parti in conflitto a "fermarsi". "Il segretario generale condanna fermamente la recente escalation del conflitto in Yemen", ha affermato in una nota il portavoce Stephane Dujarric. "Mentre il conflitto entra nel suo ottavo anno, Guterres ribadisce i suoi appelli a tutte le parti a esercitare la massima moderazione" e a "raggiungere urgentemente un accordo negoziato per porre fine" alle ostilità, ha aggiunto. Il conflitto in Yemen è tra le forze filogovernative sostenute da una coalizione internazionale guidata da Riad, e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Venerdì gli Houthi hanno effettuato una nuova serie di attacchi contro l'Arabia Saudita, uno dei quali ha provocato un gigantesco incendio in un sito petrolifero di Gedda, vicino al circuito di Formula 1 che ospita il Gran premio di Arabia.