Kim Jong-un avverte: "Se necessario faremo uso preventivo di armi nucleari"

Pyongyang potrebbe usare in via preventiva le armi nucleari per contrastare le forze ostili. È l'ennesimo monito del leader nordcoreano Kim Jong-un che, ancora una volta, parlando agli alti ufficiali, ribadisce che non intende rinunciare a costruire il suo arsenale in modo da poter avere "la travolgente forza militare che nessuna forza al mondo può provocare" e che questa è "un'ancora di salvezza che garantisce la sicurezza del nostro Paese".

Secondo la KCNA, l'incontro con i più alti ufficiali del Paese è stato organizzato per elogiare il loro lavoro durante la parata del 25 aprile, dove il Nord ha dato sfoggio delle capacità militari mostrando le armi più pericolose, compresi i missili balistici intercontinentali che potrebbero potenzialmente raggiungere gli Stati Uniti e quelli a corto raggio, una minaccia per Corea del Sud e il Giappone.

Nella parata, che ha celebrato il 90° anniversario dell'esercito della Corea del Nord, Kim Jong-un ha ancora una volta evocato il rischio nucleare e sfoderato nuovamente l'arma della deterrenza per costringere gli Stati Uniti a considerare il Paese come potenza nucleare e rimuovere le paralizzanti sanzioni economiche. Ma non solo: ha promesso di accelerare lo sviluppo del nucleare e ha minacciato di usare le armi se provocato. In altre parole: stavolta non si limiterà a “mostrare” le capacità militare, ma passerà all'azione, in caso di minacce agli "interessi fondamentali" del Paese.