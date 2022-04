Scontri sulla Spianata delle moschee a Gerusalemme, diversi feriti

Secondo la radio militare fedeli islamici, che celebrano oggi il secondo venerdì del Ramadan, hanno organizzato un corteo nella Spianata, mostrando bandiere di Hamas e hanno attaccato le forze di sicurezza israeliane lanciando sassi e sparando fuochi di artificio ad altezza d'uomo. Alcune decine di persone si sono poi barricate nella Moschea al-Aqsa. Secondo la polizia l'intervento degli agenti si è reso necessario per impedire che sassi cadessero sulla spianata del Muro del Pianto. Migliaia di agenti sono stati dislocati a Gerusalemme per mantenere il controllo della situazione mentre da stasera si celebra anche la Pasqua ebraica.

Ancora difficile stabilire il numero delle persone rimaste ferite negli scontri tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana questa mattina sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. A dare la notizia testimoni e soccorritori. In un primo momento un funzionario della Mezzaluna Rosso, aveva parlato di sette feriti. Gli scontri sarebbero ancora in corso nel terzo luogo più sacro dell'Islam, noto anche come il Monte del Tempio nella tradizione ebraica. Fonti palestinesi parlano di una di circa una trentina di feriti. Altre fonti parlano di una ventina.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la violenza. L'organizzazione islamica che gestisce il sito ha affermato che la polizia israeliana è entrata nell'area poco dopo le preghiere mattutine, quando migliaia di fedeli si trovavano nella moschea. I video che circolano online mostrano palestinesi che lanciano pietre e la polizia che spara gas lacrimogeni e granate assordanti.

La moschea è il terzo luogo più sacro dell'Islam. È costruita sul Monte del Tempio, luogo sacro anche per gli ebrei. Per decenni è stato un importante punto critico per gli scontri israelo-palestinese. La tensione è aumentata nelle ultime settimane a seguito di una serie di attacchi mortali da parte di palestinesi che hanno ucciso 14 persone in Israele.

Le autorità di Gerusalemme hanno effettuato diversi arresti e operazioni militari nella Cisgiordania occupata, scatenando scontri in cui sono stati uccisi diversi palestinesi. Decine di migliaia di palestinesi sono solite radunarsi ad Al-Aqsa per la preghiera del venerdì, molto affollata soprattutto nel periodo in cui i musulmani osservano il mese sacro del Ramadan. Settimane di proteste e scontri a Gerusalemme proprio durante il Ramadan lo scorso anno hanno innescato una guerra di 11 giorni a Gaza.