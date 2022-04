Speranza: "Mascherine al chiuso obbligatorie fino a dopo Pasqua"

"Penso che in questo momento la mascherina sia essenziale, poi dopo Pasqua, nell'ultima decade di aprile, faremo un'ulteriore valutazione con i nostri scienziati e decideremo. Ma in questo momento la mia raccomandazione molto forte è di usare la mascherina in tutte le occasioni in cui ci sono rischi, perché la circolazione virale è molto alta".

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo oggi all'evento 'Sanità pubblica e privata: come ripartire', sul tema della riorganizzazione della sanità a due anni dall'inizio della pandemia da Covid-19.

"Credo che le mascherine oggi siano un presidio fondamentale - ha proseguito il ministro- infatti sono ancora obbligatorie al chiuso e noi le raccomandiamo con forza in tutte le occasioni anche all'aperto dove ci sono possibilità di assembramenti. Come sempre valuteremo l'evoluzione della curva epidemiologica".

Speranza ha quindi ribadito che "è finito lo stato di emergenza ma non è finita la pandemia. Ci sono numeri di circolazione virale molto significativi, dobbiamo però avere ancora fiducia nella scienza, in modo particolare nei vaccini, ma anche nei farmaci nuovi che sono a nostra disposizione e ci stanno mettendo nella condizione di gestire questa pandemia, che ribadisco è ancora in corso, in maniera diversa".