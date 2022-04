Usa, sparatoria in centro a Sacramento: molte vittime

Una sparatoria è avvenuta nel centro di Sacramento, in California e sarebbero almeno 13 le vittime secondo dirigenti locali e testimoni citati da media locali. Varie persone sono state dichiarate morte sul posto. La tragedia si è verificata poco dopo le due di notte locali, verso la chiusura dei bar, quando la polizia è stata chiamata per la presenza di una persona che sparava nell'area tra la 10/ma strada e K street.

Alcuni testimoni hanno visto un uomo in un'auto che ha aperto il fuoco contro la folla vicino al ristorante El Santo prima di dileguarsi. Sono stati sentiti sino a 50 colpi. Ignoto per ora lo stato del sospetto autore della sparatoria. Un video sui social mostra una rissa durante il momento della sparatoria ma non è chiaro se i due episodi siano collegati. Diversi video postati sui social mostrano la fuga delle persone lungo la strada che cercano riparo mentre si sente una rapida successione di colpi; i filmati mostrano anche diverse ambulanze. La polizia di Sacramento ha riferito su Twitter che "un'ampia presenza di polizia resterà nell'area e che la scena resta attiva".