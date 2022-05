Dal 1 giugno stop al Green Pass per entrare in Italia

Arriva l'estate e si continuano ad allegerire per i turisti e per gli italiani le restrizioni contro il Covid.

L'Ufficio Stampa del Ministero della Salute ha reso noto che dal 1 giugno non servirà più il green pass per fare ingresso in Italia. L'ordinanza del Ministro che prevede la Certificazione Verde Covid-19 per entrare in Italia scade, dunque, il 31 maggio e il Ministero annuncia che "non verrà prorogata".

L'obbligo di mascherina al chiuso dovrebbe cadere, invece, il 15 giugno per teatri e cinema. La norma sarà mantenuta per gli esami scolastici, di terza media e di maturità. L'obbligo dovrebbe rimanere però nei trasporti, almeno per quelli a lunga percorrenza.

L'obbligo di Green Pass sta sparendo un po' in tutta Europa. Tra i paesi Ue il certificato rimane obbligatorio solo in Germania, Francia, Spagna e Portogallo, ed è sparito in tutti gli altri, come pure qualsiasi prova di guraigione o test Covid negativo.