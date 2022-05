Il Portogallo blocca la vendita della mega villa da 10 milioni di euro di Abramovich

Il Portogallo ha congelato da marzo una proprietà del valore di 10 milioni di euro che l'oligarca russo Roman Abramovich detiene nell'Algarve, nel Sud del paese, e che ha cercato di vendere due settimane prima dell'invasione dell'Ucraina. Lo riporta il quotidiano portoghese Público, senza citare le fonti.

Il registro delle proprietà della villa presso il resort di lusso Quinta do Lago in Algarve è stato congelato, il che significa che non può essere modificato. L'operazione è stata effettuata dal 25 marzo su richiesta del ministero degli Esteri portoghese. L'allarme è stato lanciato dopo che, il 9 febbraio, un cittadino britannico ha richiesto un prestito di 5 milioni di euro per acquistare l'immobile di proprietà della Millhouse Views, una società con sede negli Stati Uniti.

La richiesta ha attirato l'attenzione della Caixa Geral de Depòsitos, che ha poi verificato che la società apparteneva alla rete di affari di Abramovich e ha allertato la polizia giudiziaria.

L'oligarca, che ha legami con il presidente russo Vladimir Putin, è stato sanzionato dall'Unione Europea il 15 marzo, e questo determina il congelamento dei suoi beni e impedisce ai cittadini e alle aziende dell'Ue di mettergli a disposizione fondi. Le persone sanzionate sono anche soggette a un divieto di viaggio, ingresso o transito nei territori Ue. Tuttavia, Roman Abramovich potrebbe entrare in Portogallo perché dall'anno scorso possiede la cittadinanza, ottenuta grazie a una legge che concede il passaporto portoghese ai discendenti di ebrei sefarditi.

La concessione della cittadinanza all'oligarca è oggetto di controversie e di un' inchiesta per presunte irregolarità nei certificati che attestano la sua ascendenza. Il certificato di Abramovich è stato rilasciato dalla Comunità israeliana di Porto, il cui rabbino, Daniel Litvak, è stato arrestato nell'ambito di questa indagine.