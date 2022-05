Ancora una morte sul lavoro: militare perde la vita schiacciato da un muletto

Ennesima morte sul lavoro.

Un sottoufficiale dell’esercito di 49 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro mentre lavorava al Deposito munizioni ed esplosivi 'Mario LaBarbera' di Nera Montoro a Narni, in provincia di Terni.



Secondo le prime notizie l'uomo sarebbe stato schiacciato ieri dal ribaltamento di un muletto mentre era impegnato in alcune attività. Il corpo del militare è stato purtroppo ritrovato solo questa mattina da alcuni colleghi. Per l’uomo ormai non c’era più niente da fare.



Sul posto, oltre ai carabinieri, è giunto anche il personale del Servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Usl Umbria 2 per gli accertamenti del caso previsti.



Continuano così le morti bianche sul lavoro con una media di oltre due decessi al giorno nel primo trimestre del 2022. Il numero degli incidenti mortali è cresciuto del 2,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



E l'incremento più rilevante è nel numero di denunce di morte di lavoratrici, passato da 14 a 24 in 3 mesi, mentre gli uomini rimasti uccisi sono scesi da 171 a 165. Sono aumentate del 50,9% anche le denunce per infortunio sul lavoro rispetto ai primi tre mesi del 2021.