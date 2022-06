Aborto, Corte suprema annulla diritto costituzionale. Proteste in tutta l'America

Manifestazioni in tutte le città maggiori degli Stati Uniti, dopo la sentenza della Corte Suprema, che ha annullato il diritto costituzionale all'aborto. La cancellazione della Roe v. Wade del 1973, che garantiva il diritto all'interruzione di gravidanza. I singoli Stati ora saranno liberi di applicare le proprie leggi in materia e in Missouri il divieto è già una realtà.

14 Stati invece bandiranno l'aborto nei prossimi 30 giorni, mentre il governatore della California - appena emessa la sentenza - ha firmato invece una legge che per costituire uno "scudo protettivo" per chi interrompe la gravidanza, che si estende anche a persone che vengono da altri stati. Il presidente Biden: "E'un giorno triste per l'America. Riportati indietro di 150 anni". La Corte Suprema ha deliberato con 6 voti a favore e 3 contrari.

Fuori dalla corte suprema degli Stati Uniti è scoppiata la protesta, mentre un gruppo di manifestanti anti-abortisti ha iniziato ad abbracciarsi ed esultare mentre a diverse ore dalla decisione centinaia di persone sono scese in piazza a New York - due marce a Union Square e Washington Square - Boston, Miami Los Angeles ed anche in Texas. Alcune decine di manifestanti si sono radunati davanti all'abitazione del giudice Clarence Thomas -uno dei 6 giudici conservatori che hanno votato per la cancellazione del provvedimento - a Fairfax, in Virginia. Sette stati Usa hanno bandito l'aborto subito dopo la decisione della Corte, altri sette lo faranno nei prossimi 30 giorni: si tratta di Stati a guida repubblicana che avevano già varato restrizioni durissime ma sono in tutto 26 quelli in cui l'aborto potrebbe essere bandito per sempre.

E molte grandi aziende americane, si sono dette pronte a coprire le spese di viaggio necessarie ai loro dipendenti per andare ad abortire, se il diritto è loro negato nello Stato di residenza.

Tra le prime ad esprimersi Disney, Apple, Alphabet, JPMorgan Chase, Meta e Bank of America.

Ap photo Joe Biden commenta la sentenza della Corte Suprema